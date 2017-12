24日午前、非会員制倉庫型ストア「イーマート・トレイダーズ」金浦店で、クマのぬいぐるみ「Me to You」のPRが行われた。同店では来年1月7日(日)まで「Me to You」発売記念トイ・ショーが開催され、高さ1.5メートルのクマの特大ぬいぐるみと記念写真を撮影してソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に投稿した買い物客のうち抽選で10名に「BIG Me to Youテディベア」をプレゼントする。