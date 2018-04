【コラム】文在寅政権はなぜ「4年後」を恐れないのか

サムスン電子が従業員の健康被害に関連し、半導体工場の有害物質を測定した「作業環境測定報告書」の公表を企業秘密に該当するとの理由で拒否したのに対し、雇用労働部(省に相当)はこのほど、「情報公開が適当だ」とする見解を示した。

サムスンの半導体工場情報を公開するというのは自害行為に等しい。一国の政府がこんな無責任な国益損失行為に及ぶとは信じ難い。しかし、現政権の独特な計算方式に照らせば、理解できないこともない。情報公開の副作用が確認されるまでには時間がかかる。中国などがサムスンを真似て半導体プロセスを構築するのは数年後だろう。一方、人気を集め、支持率を引き上げる効果はすぐに上がる。利益は目前にあり、副作用はかなり後に表れるのだ。これを通称「PIMTOO」と言う。英文の「please in my term of office」つまり「自身の任期を満足させる」の略語だ。任期中に自慢できることだけしようという短期利己主義だ。

反対に人気がないことは任期満了後に先送りしようとする心理もある。「NIMTOO」(not in my term of officeの略)と呼ばれる。例えば、労働時間短縮法だ。曲折の末で可決された同法には「NIMTOO条項」が加えられた。「制度改善案を2022年末までに取りまとめる」とする附則を追加したのだ。労働時間短縮は今年夏から実施されるが、改善策は4年後に推進すると条文に明記したのだ。それに対し、企業が反発すると、補完対策を検討するとか言いだした。切羽詰まって初めて、海外のケースを調べると言っている。