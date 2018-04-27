南北会談　夕食会に「南北和合」メニュー＝釜山産焼き魚・平壌冷麺

【ソウル聯合ニュース】韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領と金正淑（キム・ジョンスク）夫人は２７日午後、軍事境界線がある板門店の韓国側施設「平和の家」３階の宴会場で、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と李雪主（リ・ソルジュ）夫人の歓迎夕食会を開催した。



午前と午後の２回行われた首脳会談を終えた両首脳は、随行員らと共に夕食会に出席して南北の平和と繁栄を誓った。



夕食会には２０００年に南北首脳会談を行った故金大中（キム・デジュン）元大統領の故郷、全羅南道・新安の可居島産のニベやナマコを使った料理、０７年に会談を行った故盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領の故郷である慶尚南道・金海の烽下村産の米で炊いたご飯、文大統領が幼年期を過ごした釜山産のマトウダイ焼きなどが出された。



北朝鮮側は平壌の有名レストラン「玉流館」の首席料理人を板門店に派遣し、現地の冷麺の味を再現。乾杯酒は約１０００年の歴史を持ち、酒造りが重要無形文化財に指定されているムンベ酒と香り豊かな杜鵑酒が使われた。



北朝鮮からは金委員長夫妻をはじめ、金永南（キム･ヨンナム）最高人民会議常任委員長や金委員長の妹の金与正（キム・ヨジョン）党第１副部長、金英哲（キム・ヨンチョル）党副委員長、２月の平昌冬季五輪の際に韓国公演を行った芸術団「三池淵管弦楽団」の玄松月（ヒョン・ソンウォル）団長ら２６人が出席した。



韓国からは文大統領夫妻のほか、与党「共に民主党」の秋美愛（チュ・ミエ）代表と禹元植（ウ・ウォンシク）院内代表、野党「民主平和党」の朴智元（パク・ジウォン）国会議員、都鍾煥（ト・ジョンファン）文化体育観光部長官、金賢美（キム・ヒョンミ）国土交通部長官、朴容晩（パク・ヨンマン）大韓商工会議所会頭、歌手のチョー・ヨンピルさんら３２人が参加した。



夕食会では文大統領が歓迎のあいさつを行った後、乾杯の音頭を取り、金委員長が答礼を述べて再び乾杯した。