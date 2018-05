【コラム】首脳会談はショーなのか

世の中のほとんどはイベントだと言える時がある。両親の胸に5月の花をつけることもそうだ(韓国は「母の日」ではなく5月8日が「父母の日」となっている)。花は本質的にイベントだ。先入観を持って見るべきではない。たいていの首脳会談はショーだと言える側面を露呈してしまう。子どもから花を受け取ることからしてもそうだ。児童の人権侵害ではないかと目くじら立てる必要はない。時にはノルウェー・ノーベル委員会が見守っていることもある。ただし、首脳会談の前に付く「歴史的」という修辞は「非歴史的」に聞こえる。真実は「歴史的」とは言えない領域をうろうろしている。

おととい先輩と討論になった。「君は今の状況をどう見るのか」。私は「北朝鮮の核廃棄に向かって軟着陸するという楽観と、北東アジアは結局韓国と日本が核武装する方向で核のバランスを探っていくという悲観、2つの主張がぶつかり合っている局面です」と言った。すると、先輩は私のことを幼児的ロマン主義だと厳しく批判した。そして、「お前、今は在韓米軍と参与連帯がぶつかり合っている局面だよ」と言った。酔っていた時の冗談だったので、深刻には聞かなかった。

かなり前、Karol Jackowskiという修道女が『10 Fun Things to Do Before You Die』(韓国語タイトル『生活のための10の提案』)という本を書いた。著者は他人よりも楽しく生きろと繰り返しアドバイスしている。「楽しくて十戒にも背いていなければ、すぐに実践に移せ」という。「あまりにも一生懸命働きすぎないこと、分かち合うこと、本当に楽しく生きること、許し忘れて生きること、そのまま放っておくこと」一語一句が胸にしみる。立派な神がするのは「待たせること」で、立派な神がしないのは「望みを何でも聞いてやること」だという。私は今、これすら政治的なキーワードとして読んでしまう冗談病にかかっている。

ヴァージニア・ウルフ、バートランド・ラッセル、ジョン・ケインズといった悟りを開いた人々が会員だった20世紀初頭の英ブルームズベリー・グループは、常に冗談を言い合うエリートの集まりだった。冗談は精神の最も鋭い際(きわ)をあらわにする。冗談は相手の心を見抜いているという傍証でもある。