サッカー韓国代表　Ｗ杯メンバー２８人を発表

【ソウル聯合ニュース】サッカー韓国代表の申台龍（シン・テヨン）監督は１４日、来月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会のメンバーを発表した。イングランド・プレミアリーグのトットナムで活躍するＦＷ孫興民（ソン・フンミン）やＦＷファン・ヒチャン（オーストリア・ザルツブルク）ら２８人を選んだ。今後、国際強化試合などを経て２３人に絞る。



２トップを形成する両ＦＷのほか、前回Ｗ杯ブラジル大会で得点を挙げているＦＷ李根鎬（イ・グンホ、江原）、主将を務めるＭＦ奇誠庸（キ・ソンヨン、英スウォンジー）らが選ばれた。奇誠庸は３大会連続のＷ杯となる。日本組はＧＫ金鎮鉉（キム・ジンヒョン、セレッソ大阪）ら５人が選ばれた。

韓国はホンジュラス（２８日）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（６月１日）と国際強化試合を行う。申監督は両試合や選手のコンディションを見ながら最終メンバー２３人を決める。韓国は６月１４日開幕のロシア大会の１次リーグでドイツ、スウェーデン、メキシコと同じＦ組。この日発表された２８人は次の通り。



【ＧＫ】金承奎（キム・スンギュ、神戸）、金鎮鉉、チョ・ヒョンウ（大邱）

【ＤＦ】金英権（キム・ヨングォン、中国・広州恒大）、チャン・ヒョンス（ＦＣ東京）、鄭昇ヒョン（チョン・スンヒョン、佐賀）、ユン・ヨンソン（尚州）、クォン・ギョンウォン（中国・天津権健）、オ・バンソク（済州）、金珍洙（キム・ジンス、全北）、金民友（キム・ミンウ、尚州）、パク・ジュホ（蔚山）、ホン・チョル（尚州）、コ・ヨハン（ＦＣソウル）、イ・ヨン（全北）

【ＭＦ】奇誠庸、鄭又栄（チョン・ウヨン、神戸）、権昶勲（クォン・チャンフン、仏ディジョン）、朱世種（チュ・セジョン、牙山）、具滋哲（グ・チャ・チョル、独アウクスブルク）、李在城（イ・ジェソン、全北）、李承佑（イ・スンウ、伊ベローナ）、ムン・ソンミン（仁川）、李青龍（イ・チョンヨン、英クリスタルパレス）

【ＦＷ】孫興民、ファン・ヒチャン、李根鎬、金信ウク（キム・シンウク、全北）