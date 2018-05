「米朝首脳会談記念コイン」公開に非難の声

6月12日に予定されている米朝首脳会談を前に、ホワイトハウスが首脳会談の記念コインを作って公開した。米国メディアからは「北朝鮮の態度変化で会談が開かれるかどうかも不透明な状況で、記念コインが作られたのは性急」という批判の声が上がった。

ホワイトハウス通信局(WHCA)が21日(現地時間)に公開した記念コインは、表に米国のドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)労働党委員長が、それぞれ国旗を背景にして互いに向き合う格好で刻まれている。トランプ大統領は「大統領ドナルド・J・トランプ」、金正恩委員長は「最高指導者(Supreme Leader)キム・ジョンウン」と表現された。北朝鮮の国号はDemocratic People’s Republic of Korea(朝鮮民主主義人民共和国)と記された。上側にはハングルで「平和会談」、英語で「PEACE TALK」という文言も併せて刻まれた。裏にはホワイトハウスと大統領専用機「エアフォースワン」の姿が収められ、「大統領の訪問(visit of the president)」「ドナルド・J・トランプ」という文言が刻まれている。

WHCAは2003年から、外国首脳のホワイトハウス訪問などを記念するためコインを作っており、ホワイトハウスの記念品店で販売も行ってきた-とニューズウィーク誌などは報じた。最近では、昨年5月のトランプ大統領のサウジアラビア訪問を記念するためコインを作ったという。ホワイトハウスのラジ・シャー報道官は21日、声明で「ホワイトハウスはコインのデザインや製造に関与していない。米朝首脳会談の場所や日程が発表された後、コイン制作に入った」と説明した。

しかし、ニューヨーク・タイムズ紙は「トランプ大統領と金正恩委員長が対面しているコインを米国政府が発行するのは、米国大統領が世界に向けて、北朝鮮の独裁者を合法化してやるよう求めるサインを送ることになる」と批判した。インターネットメディアのVOXは「北朝鮮が少なくとも12万人を政治犯収容所に監禁している状況で、金正恩を『最高指導者』と呼ぶのは無理」「会談がまだ開かれてもいないのに、トランプ大統領は米朝首脳会談を自分の大きな業績と考え、性急に祝っている」と伝えた。