米国防長官「在韓米軍はどこにも行かない」

北朝鮮との非核化交渉で在韓米軍の撤収・削減問題を話し合う可能性を巡り論争になっていることと関連し、米国のジェームス・マティス国防長官(写真)が3日(現地時間)、「あらためて言うが、どこへも行かない」と発言した。

マティス国防長官は3日、第17回アジア安全保障会議に出席するためシンガポールを訪れた後、ワシントンへ戻る飛行機の中で取材陣に「(在韓米軍は)議論のテーマですらない」「明らかに、彼ら(在韓米軍)は安全保障上の理由から10年前にも存在し、5年前にも存在し、今年も存在している。これから5年後、10年後に変化が生じたら検討してみることもできるかもしれないが、それは民主主義国家韓国と民主主義国家米国の間のこと」と語った。在韓米軍の撤収や兵力削減は北朝鮮との非核化交渉とは関係なく、韓米両国間の決定に基づき行われるだろうと強調したのだ。

マティス国防長官は「一体どこからこんな(在韓米軍削減関連の)話が出てくるのか、本当に分からない。国防総省の記者室に行くたび、この質問を受けるが、本当に決して(削減関連の)話が出たことはない(it’s never even come up)」「誰かが話を作り出したら、自分自身で話に命を吹き込み、誰かが話を持ち出したら、別の誰かがまた話をする。決して話が出たことはない」と語った。繰り返し否定しても在韓米軍関連の論争が持ち上がり続けることに対するいら立ちを表現したものとみられる。これに先立ちマティス長官は、アジア安全保障会議の期間中にも「在韓米軍は米朝首脳会談における交渉対象ではない」と発言していた。

さらにマティス長官は「今朝、私は(在韓)国連軍司令部に副司令官として赴任したカナダ軍の(ウェイン・エア)中将と会う機会があった。彼ら(国連軍)は、むしろ歩兵やその他の部隊をもっと投入することを話し合っている」「このように(韓半島〈朝鮮半島〉の安全保障において)いかなる変化もなく、全ては安定的」と語った。