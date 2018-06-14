韓国統一地方選：与党圧勝、文在寅政権が地方も掌握

13日に行われた韓国の第7回統一地方選挙で、与党・共に民主党（民主党）が圧勝を収めた。中央選挙管理委員会によると、広域地方自治体の首長選挙が行われた17カ所では14日午前７時半現在、開票がいずれも99％以上完了し、民主党はソウル市をはじめ14カ所で勝利。野党第1党の自由韓国党（韓国党）は地盤の大邱市、慶尚北道で勝利したにとどまった。済州道は無所属候補が当選した。

民主党は2016年総選挙、17年大統領選に続き、今回の統一地方選で勝利を収め、国政だけでなく、地方行政まで権力を掌握した。これにより、文在寅（ムン・ジェイン）政権の国政運営基盤がより強化された格好だ。一方、3連敗を喫した野党は指導部交代に加え、政界再編が避けられない見通しだ。

民主党の当選者は▲ソウル特別市長＝朴元淳（パク・ウォンスン、62、現）▲釜山広域市長＝呉巨敦（オ・ゴドン、69、元市長権限代行）▲光州広域市長＝李庸燮（イ・ヨンソプ、66、新）▲大田広域市長＝許泰ジョン（ホ・テジョン、52、新）▲蔚山広域市長＝宋哲鎬（ソン・チョルホ、69、新）▲世宗特別自治市長＝李春熙（イ・チュンヒ、62、現）▲京畿道知事＝李在明（イ・ジェミョン、53、新）▲江原道知事＝崔文洵（チェ・ムンスン、62、現）▲忠清南道知事＝梁承晁（ヤン・スンジョ、59、新）▲忠清北道知事＝李始鍾（イ・シジョン、71、現）▲全羅北道知事＝宋河珍（ソン・ハジン、66、現）▲全羅南道知事＝金瑛録（キム・ヨンロク、63、新）▲慶尚南道知事＝金慶洙（キム・ギョンス、50、新）－－の各氏。