韓国補選：与党が12戦11勝、国会で過半数を確保

韓国の与党・共に民主党（民主党）は13日の統一地方選と同時に12選挙区で実施された国会の再選挙、補欠選挙で11選挙区を制した。これにより、国会での議席数は民主党が119から130に増えた。このほか、与党寄りの民主平和党、正義党（20議席）と一部与党系無所属議員を含めると、与党系が過半数を確保した。自由韓国党（韓国党）は慶尚北道金泉選挙区で一矢を報いた。

ソウル市の松坡区乙選挙区で崔宰誠（チェ・ジェソン）氏、蘆原区丙選挙区で金星煥（キム・ソンファン）氏、がそれぞれ当選。仁川市の南洞甲選挙区でも孟聖奎（メン・ソンギュ）氏が当選するなど、民主党が首都圏の選挙区で総取りした。野党の伝統的基盤である釜山市や慶尚南道でも民主党候補が全勝を収めた。釜山市海雲台乙選挙区は尹俊皓（ユン・ジュンホ）氏、慶尚南道金海乙選挙区は金禎鎬（キム・ジョンホ）氏が制した。蔚山市の北選挙区でも民主党の李相憲（イ・サンホン）候補が当選した。

忠清道と湖南地方（全羅道と光州広域市）でも民主党が優勢。同党は忠清北道の堤川・丹陽選挙区は李厚三（イ・フサム）氏、忠清南道の天安甲選挙区で李揆熙（イ・ギュヒ）氏、天安丙選挙区で尹一逵（ユン・イルギュ）氏が当選。光州市の西区甲選挙区では宋甲錫（ソン・ガプソク）氏、全羅南道の霊岩・務安・新安選挙区では徐参錫（ソ・サムソク）氏がそれぞれ当選した。一方、慶尚北道の金泉選挙区では韓国党の宋彦錫（ソン・オンソク）氏が無所属候補との接戦を制した。正しい未来党、民主平和党、正義党は当選者を出せなかった。