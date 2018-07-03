「三・一独立運動」から来年で１００年　記念事業推進へ＝韓国

【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に起きた「三・一独立運動」と「大韓民国臨時政府」の発足から来年で１００年になることを受け、韓国大統領直属の「三・一運動および大韓民国臨時政府樹立１００周年記念事業推進委員会」は３日、旧ソウル駅舎で発足式を開き、正式に活動を開始した。



委員会は李洛淵（イ・ナクヨン）首相と韓完相（ハン・ワンサン）元副首相が共同委員長を務め、民間と政府の委員約１００人で構成される。民間委員には全国民主労働組合総連盟（民主労総）の金明煥（キム・ニョンファン）委員長や大韓商工会議所の朴容晩（パク・ヨンマン）会頭、旧日本軍の慰安婦被害者を支援する市民団体「韓国挺身隊問題対策協議会」の尹美香（ユン・ミヒャン）共同代表らが含まれた。

委員会は記念事業の目的について、「三・一運動と臨時政府樹立１００周年を迎え、韓国の法統（正統性）やアイデンティティーを再確立し、民主・人権・平和に基づいた繁栄の未来１００年を準備する」と説明した。

歴史的な意味を持つ「記憶の空間」の設置など独立運動を記念する事業や韓国の１００年間の発展を振り返る事業、今後１００年のビジョン策定などを進める方針だ。８～９月ごろ、記念事業の総合計画を確定させる。