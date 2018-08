韓国観光、「EXO」広告22編で海外にPR

京畿道坡州市内の都羅山展望台から見る非武装地帯(DMZ)の平和な自然・動植物、美しい景福宮の夜景、昔懐かしい韓屋の空気感…。おいしそうな韓国料理の前では男性アイドルグループEXOのメンバー、スホが西洋人家族に韓国の味を紹介する。1分10秒間の広告動画に韓国の伝統がもれなく盛り込まれている。

韓国観光公社は、韓国を訪れる外国人観光客を増やそうと「Korea Asks You, Have you ever?」(韓国でこんなことしてみた?)=写真=をテーマに、海外PRを開始することを6日、明らかにした。

同公社はこの日の先行広告を皮切りに、13日にはチャンヨル、カイ、ベクヒョン、シウミンらメンバー8人が韓国の歴史と伝統・日常生活・冒険・トレンド・ヒーリング(癒やし)・韓流という6つをテーマに出演する広告を公開する。今年末までに計22編の広告を海外のテレビやユーチューブ、フェイスブックといったデジタル・チャンネルを通じて全世界に発信する。

同公社は「DMZや臨津閣など韓半島(朝鮮半島)の平和観光コンテンツはもちろん、夜市場や屋台、チムジルバン(韓国式サウナ)といった日常生活体験も広告に盛り込んだ」と語った。