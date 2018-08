【社説】金正恩氏の「1年以内に非核化」発言、事実であればなぜ公開しないのか

米国ホワイトハウスのジョン・ボルトン大統領特別補佐官(国家安全保障担当)は5日、フォックスニュースのインタビューで「金正恩(キム・ジョンウン)委員長が4月27日の板門店南北首脳会談で韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領に、それ(非核化)を1年以内にやりたい(he would do it within a year)と約束した」と語った。「1年以内の非核化のアイデアはどこから来たのかという声が多いが、金正恩委員長から来た(It comes from Kim-Jong-un)」とも発言した。ボルトン補佐官は誰よりも北朝鮮に批判的、かつ米国大統領に最も近い立場で北朝鮮の核問題を取り扱っている人物だ。でたらめを言うだろうかと思う。金正恩委員長が「1年以内の非核化」という立場を、それも韓国大統領に直接明かしたと米国にも伝えたのであれば、非常に喜ばしく歓迎すべきことだ。にもかかわらず、その後に進められたプロセスと現在の状況、ホワイトハウスの補佐官がこの時点で発言を公開した背景など考えると、まるですっきりしない。

北朝鮮において、金正恩委員長の発言は憲法や労働党の綱領よりも上にある。金正恩委員長がこのような意向を本当に持っていたのなら、3カ月以上がたった今ごろは、具体的な進展があってしかるべきだ。しかし北朝鮮は、自ら「必要なくなった」と公言した核実験場やミサイル発射台を撤去したほかには、実質的な非核化措置を取っていない。米国が首脳会談までやって関係正常化の約束をしたにもかかわらず、非核化の時間表をめぐる合意すら避けている。今や、北朝鮮の核廃棄というものはほとんど白紙化寸前だと言うほかない。