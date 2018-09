国連に南北共同提出した板門店宣言英文版、解釈は北寄り＝米VOA分析

米VOA放送は12日、今月6日に韓国と北朝鮮が国連に共同で提出した板門店宣言の英文版が「年内の終戦宣言合意」を明文化しており、韓国よりも北朝鮮の解釈に近いものだと指摘した。

VOAは国連に提出された板門店宣言の英文版と4月27日の南北首脳会談当時に韓国と北朝鮮がそれぞれ公表した英訳を比較した。

板門店宣言の第3条3項は、「南北は今年、終戦を宣言し、停戦協定を平和協定に転換するとともに、恒久的で強固な平和体制構築のための南北・米国の三者または南北・米中の四者による会談の開催を積極的に推進することにした」とする内容だ。4月27日の南北首脳会談当時の韓国政府による英訳は、「停戦協定65周年となる今年(during this year)、南北は終戦を宣言し、停戦協定を平和協定に転換するとともに、恒久的で強固な平和体制を構築しようという目的を持ち(with a view to)、南北・米国の三者または南北・米中の四者による会談を積極的に推進することで合意した(agreed to actively pursue)」という内容だった。

しかし、最近国連に共同で提出された板門店宣言の英文版は「終戦宣言などを積極的に推進することで合意した」という表現が「今年終戦を宣言することで合意した(agreed to declare the end of war this year)」と書き換えられた。VOAは今年4月に朝鮮中央通信が配信した北朝鮮側の英訳に近いと分析した。当時朝鮮中央通信が報じた北朝鮮側の英文版は「北と南は今年、終戦を宣言することで合意した(agreed to declare the end of war this year)」で始まり、国連に提出された英文版と一致する。これについて、韓国政府は「国連に提出された板門店宣言の英文版は、南北が合意した韓国語版を忠実に翻訳したものだ」と説明した。