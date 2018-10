トランプ大統領が異例の発言「韓国は米国の承認なく制裁解除しない」

米国のドナルド・トランプ大統領は10日(現地時間)、韓国の康京和(カン・ギョンファ)外相が「5・24措置の解除を検討」と発言したことと関連して「韓国は米国の承認なく制裁を解除しないだろう(they won’t do it without our approval)」と語った。韓国に対する外交的な非礼だという批判を生みかねない「承認」という表現を使って、「制裁解除は認めない」という立場を明確にしたのだ。韓国外相の発言に対して米国大統領が公に反論するのは、韓米外交史上これが初めて。

5・24措置は、2010年に起きた韓国海軍の哨戒艦「天安」爆沈挑発に対応して韓国政府が定めた独自の北朝鮮制裁だ。康外相は、前日行われた外交部(省に相当)に対する国政監査で、5・24措置解除に関して「関係部処(省庁に相当)と検討中」と発言し、論争が起こると「誤った発言だったようだ」とコメントしていた。

トランプ大統領は10日、取材陣が「北朝鮮制裁緩和もあり得るという報道が韓国から出てきた」と言うと「韓国は米国の承認なしには何もしないだろう」と語り、「承認」という言葉を繰り返した。取材陣があらためて「韓国は(これに関して)大統領と接触したことがあるか」と尋ねると「その通り。彼らはわれわれの承認なしには何もしないだろう」と再度強調した。同じ言葉を3回繰り返したのだ。これについて、韓国大統領府(青瓦台)の金宜謙(キム・ウィギョム)報道官は11日、「全ての事案は韓米間の共感と協議がある中で進めたい、という意味と受け取っている」と語った。