サッカー韓国代表　アジアカップメンバー２３人発表

【蔚山聯合ニュース】サッカー韓国代表のパウロ・ベント監督は２０日、来年１月に開幕するアジアカップのメンバー２３人を発表した。
攻撃陣には黄義助（ファン・ウィジョ、ガンバ大阪）、池東ウォン（チ・ドンウォン、独アウクスブルク）が含まれ、イングランド・プレミアリーグのトットナムで活躍するエース孫興民（ソン・フンミン）、李青龍（イ・チョンヨン、独ボーフム）、奇誠庸（キ・ソンヨン、英ニューカッスル）など多くの欧州組が選ばれた。
韓国代表は５９年ぶりの優勝を狙う。２２日夜に仁川国際空港に集まり、翌日の早朝に開催国のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に向け出発する。韓国は１次リーグでフィリピン、キルギス、中国と同じＣ組に入った。メンバーは以下の通り。
【ＧＫ】金承奎（キム・スンギュ、ヴィッセル神戸）、金鎮鉉（キム・ジンヒョン、セレッソ大阪）、趙賢祐（チョ・ヒョンウ、大邱）
【ＤＦ】金英権（キム・ヨングォン、中国・広州恒大）、鄭昇ヒョン（チョン・スンヒョン、鹿島アントラーズ）、権敬源（クォン・ギョンウォン、中国・天津権健）、キム・ミンジェ（全北）、 李鎔（イ・ヨン、全北）、金珍洙（キム・ジンス、全北）、キム・ムンファン（釜山）、ホン・チョル（水原サムスン）
【ＭＦ】奇誠庸、鄭又栄（チョン・ウヨン、カタール・アルサッド）、具滋哲（ク・ジャチョル、独アウクスブルク）、黄仁範（ファン・インボム、大田）、朱世種（チュ・セジョン、牙山）、李在城（イ・ジェソン、独ホルシュタイン・キール）、黄喜燦（ファン・ヒチャン、独ハンブルガーＳＶ）、ナ・サンホ（光州）、李青龍、孫興民
【ＦＷ】黄義助、池東ウォン