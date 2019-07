半島有事：国連軍司令部、「日本の戦力支援」を初明記

過去事を巡る争いで始まった韓日の紛争が経済・安全保障の領域まで急速に拡大している中、米国が日本の国連軍司令部参加を検討するかのような動きを見せ、論争が起きている。国連軍司令部は朝鮮戦争に参戦した関係17カ国から成り、日本は構成員ではない。ただし日本には、有事の際に国連軍の兵たん基地・入境基地の役割を果たす七つの国連軍司令部後方基地がある。

在韓米軍司令部が11日に発行した『在韓米軍2019戦略ダイジェスト』で米国は、国連軍司令部を紹介するに当たり、異例にも日本に関する内容を掲載した。『戦略ダイジェスト』は「国連軍司令部は監査および調査、監視、停戦協定教育、非武装地帯への接近のコントロール、外国要人の訪問の通知および支援任務を強化するため、国連軍戦力提供国の兵力増員に引き続き務める予定」として「国連軍司令部は、危機の際に必要な日本との支援および戦力協力を続ける」と記した。国連軍司令部が日本を通して戦力支援を受ける、と明示したのだ。

この文言を巡って論争が起こったことを受け、韓国国防部(省に相当)は「国連軍司令部の翻訳本ではない英文には『国連軍司令部は危機の際、日本を通して必要な支援・戦力を確保する(UNC continues to ensure the support and force flow through Japan that would be necessary in times of crisis)』となっている。国連軍司令部の後方基地としての日本の原則論的な役割をあらためて強調したにすぎない」と説明した。国連軍司令部が英語を韓国語に訳す過程でミスをした、という趣旨だ。さらに国防部は「日本は朝鮮戦争参戦国ではないので、戦力提供国として活動はできない。国連軍司令部の参謀要員として活動する場合には当然、韓国国防部と協議した上で可能になる」とコメントした。

しかし韓国軍内外からは「『戦略ダイジェスト』の国連軍司令部紹介項目に日本関連の記述が初めて登場したことそのものが意味深長」という声が上がった。アジア・太平洋地域の安全保障問題で日本の役割に期待しているドナルド・トランプ政権の意図が垣間見える、というわけだ。韓国軍関係者は「最近米国は、日本に対する『安全保障のアウトソーシング』を拡大する傾向にある。米国の中国包囲構想であるインド・太平洋戦略の観点から、国連軍司令部の拡大・強化を望む米国が日本の参加を内心期待している流れがあるのは事実」と語った。