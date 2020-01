カンヌに続き北米大陸も席巻した「ボン・ハイブ」、残すはアカデミー賞だけ

韓国映画初『パラサイト』にゴールデングローブ賞外国語映画賞

韓国語で受賞あいさつ「光栄。1インチの字幕の壁越えれば、より多くの映画に会えます」

NY・LA・フィラデルフィア・ワシントン…全米批評家協会賞も独占

「我々はただ一つの言語を使います。それは映画です(I think we use only one language, the Cinema)」

韓国映画が世界の映画産業の中心地である米ハリウッドの壁を突き崩し、金色のトロフィーを手にした。5日(現地時間)、米ロサンゼルスのビバリー・ヒルトン・ホテルで行われた第77回ゴールデングローブ賞授賞式で、ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』(以下、『パラサイト』)が韓国映画としては初めて外国語映画賞を受賞した。ゴールデングローブ賞はアカデミー賞と共に米国の二大映画賞とされている。

この授賞式のステージに上がったポン・ジュノ監督は、まず感激と興奮を口にした。「驚くべきことです! 信じられません。私は外国語で映画を作る人間で、通訳がここに一緒にいます!」というと、韓国語で「サブタイトルという字幕の1インチの壁を越えれば、皆さんはより多くの映画に会うことができます。ペドロ・アルモドバルのように素晴らしい監督と一緒にノミネートされて光栄です」と述べた。その上で、英語で「我々はただ一つの言語を使います。それは映画です」と語った。あいさつの最後では左手の人差し指を突き立てた。韓国映画が1世紀ぶりにハリウッドで新たな歴史を作った瞬間だった。