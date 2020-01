鼻血出ても奔走、大統領選顔負けの米アカデミー賞PR合戦

アカデミー6部門ノミネートの『パラサイト』…CJ会長・副会長「ツートラック」支援

ポン・ジュノ×ソン・ガンホ全米回り会員8000人にあいさつ 印象づけようと奔走

米紙「ハリウッドの流れ変えた出来事」

「韓国映画『パラサイト 半地下の家族』(以下、『パラサイト』)がアカデミー賞にノミネートされたことを発表したのが韓国系米国人俳優ジョン・チョーだったのは偶然なのか? 必然なのか?」

これは13日(現地時間)、ポン・ジュノ監督の映画『パラサイト』が米アカデミー賞6部門に最終ノミネートされてすぐ、米紙ニューヨーク・タイムズが書いた記事の一つだ。韓国出身の監督とその作品がアカデミー賞に最終ノミネートされたことをめぐり、海外メディアも「歴史的な出来事だ」と評した。特にニューヨーク・タイムズは「韓国系俳優がノミネートを発表し、韓国映画が6部門でノミネートされたのは、ハリウッドの新たな流れを示している」と書いた。エンターテインメント誌のバラエティーは「アカデミー会員たちは豊かな歴史を持つ韓国映画をこれまであまりにも無視してきたことが明らかになった」と表現した。

■選挙運動顔負けの「オスカー・キャンペーン」

米国映画『ホーム・アローン』で主人公を演じた俳優マコーレー・カルキンは7日、ツイッターに「The only Bong, I want to hit on is Bong Joon-ho」(口説きたいポン・ジュノ)と書いた。ハリウッド俳優や監督、各メディアは今やポン・ジュノ監督やメーンキャストのソン・ガンホ、イ・ジョンウンのことを、名前を前に、姓を後ろに書く米国式表記では呼ばない。『パラサイト』の北米配給会社NEON(ネオン)とCJ ENM映画事業本部海外配給チームが韓国式「ローカル発音」をそのまま報じているからだ。CJ側は「映画のエンディング・クレジットを作る時から名前を韓国式表記にした」と話す。