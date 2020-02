ポン・ジュノ監督絶賛の女性通訳、ハリウッドも「完ぺき！」

「ポン監督のもう1つの口」シャロン・チェさん

言葉のニュアンス生かし、ユーモアに富んだ訳に米映画界・マスコミが夢中

英語専門通訳者ではなく米で映画学専攻、短編映画監督経験も

「彼女は完ぺきだ。私たちはみんな彼女に頼っている」

第92回アカデミー賞授賞式で作品賞など4部門のトロフィーを手にしたポン・ジュノ監督が親指を立てて称賛した女性がいる。授賞式の間ずっとポン・ジュノ監督の言葉を通訳し、「もう1つの口」になった韓国人女性シャロン・チェ(チェ・ソンジェ)さんだ。昨年5月のカンヌ国際映画祭から9日(現地時間)のアカデミー賞まで、ポン・ジュノ監督が観衆の前に立つたびに影のようについて回った。ポン・ジュノ監督の言葉のニュアンスを助詞1つにまで気を配って通訳する。アカデミー賞授賞式が終わった直後、米紙ニューヨーク・タイムズは「シャロン・チェさんという物静かな存在が人々の関心を集めている。大きなファン層を抱えている」と別立ての記事で取り上げた。ポータルサイトのリアルタイム検索ワードにも登場、「シャロン・チェ」とだけ入力しても検索ヒット数が軽く100万件を超える。

授賞式前、ポン・ジュノ監督は「『言葉のアバター』のようにすべての通訳を完ぺきにしてくれる驚くべきチェ・ソンジェさん」と感謝した。昨年12月にジミー・ファロン司会のトーク番組『ザ・トゥナイト・ショー』で存在感を発揮した。ポン・ジュノ監督はこの時、映画の内容を尋ねる質問に「ストーリーを知らないで行った方が面白い」と答えた。すると、シャロン・チェさんはこれを「~the film is the best when you go into it cold」と通訳した。丁寧かつ慎重ながらも言葉のニュアンスを生かして伝えた訳だった。