防弾少年団、「ON」MVが最短期間で再生1000万回突破

人気グループ防弾少年団が、動画投稿サイト「ユーチューブ」再生回数で韓国のアーティストのうち最短記録を自ら更新した。



防弾少年団の4thオリジナルアルバム「MAP OF THE SOUL:7」のリード曲「ON」のミュージックビデオ(MV)第2弾が28日午前0時、所属事務所ビッグヒット・エンターテインメントの公式チャンネルを通じて公開され、65分で再生回数1000万回を突破したのに続き、5時間10分後の午前5時10分ごろには再生回数2000万回を超えた。



これにより、防弾少年団は該当のミュージックビデオ公開後、65分で「ユーチューブ」再生回数1000万回をを突破し、歴代最短期間であるとともに韓国のアーティストのうち新記録を達成。2019年4月に公開した「Boy With Luv feat.Halsey」のミュージックビデオが「ユーチューブ」再生回数1000万回(2時間52分)を突破したときに打ち立てた韓国のアーティストで最短記録を自ら塗り替えたというわけだ。



「ON」のミュージックビデオ第2弾は、歌詞をシネマチックな映像で表現している。与えられた道を運命として受け入れ、行く手を遮るものがあっても前進し続けるという、防弾少年団の誓いを象徴的に描いた。



なお、防弾少年団のニューアルバムのリード曲「ON」は、発表直後に韓国国内の主な音源サイトで1位、世界83国・地域の「iTunes」でトップソング・チャートで1位に立ち、防弾少年団の人気をあらためて立証した。



