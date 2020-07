TWICEやNiziUを育てたヒットメーカー、J.Y.Parkってどんな人？

【Pickcon】9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU」が日本の各チャートでトップに立ち、熱い反応を得ている。

6月30日にプレデビュー・デジタル・ミニアルバムを発表したNiziUは、JYPエンターテインメントとソニーミュージックが共同で実施したグローバル・オーディション「Nizi Project」を通じて誕生した。特に、日本でも大人気を集めているTWICの所属事務所が手掛けるアイドルグループということで、よい反応が期待されており、今回のプレデビュー・デジタル・ミニアルバムでその可能性を知らしめた。

これを受け、日本のファンを魅了しているTWICやNiziUというグループを誕生させたJYPエンターテインメントの音楽プロデューサー、J.Y.Parkことパク・ジニョンに対する関心も高まっている。トック(餅)が好きなことから付いた「トッゴ(トック+ゴリラ)」というニックネームが日本語に訳され、「餅ゴリラ」というニックネームまで生じているほどだ。このように、人並みならぬプロデューシング能力を基に「ガールズグループ成功神話」を築いているJ.Y.Parkとは、どんな人物なのだろうか。

1994年9月に「Don’t Leave Me」でソロデビューしたJ.Y.Parkは、それまでのアーティストには見られなかったダンスや音楽で歌謡界にセンセーションを巻き起こした。その後、「求婚歌」「彼女はきれいだった」「Honey」「Swing Baby」「僕には彼女がいるのに」など、多くのヒット曲を生んだ。該当の曲はどれもJ.Y.Parkの自作曲ばかりだ。作曲家としても優れた能力を誇る「ヒットメーカー」であることが分かる。

また、J.Y.Parkは1997年にテホン企画を設立し、2001年に社名をJYPエンターテインメントに変更。そして、プロデューサーとしても本格的に優れた腕を発揮し始めた。godのプロデュースを担当して「国民的グループ」に育て上げ、破格のイメージチェンジで注目を集めたパク・チユンの「成人式」も、J.Y.Parkの手により誕生した。また、「ワールドスター」と呼ばれるRAIN(ピ)、「信頼できるボーカル」と言われるBYUL、Noel、イム・ジョンヒらを抜てきした。

2000年代後半からはたくさんのアイドルグループをプロデュースしている。「Tell Me」ブームを巻き起こすとともに国民的ガールズグループとして定着したWonder Girls(2007)をはじめ、2AM、2PM(2008)、miss A(2010)、GOT7(2014)、DAY6、TWICE(2015)、Stray Kidz(2018)、ITZY(2019)らをデビューさせた。

特にWonder Girlsをはじめ、miss A、TWICE、そしてITZYに至るまで、デビューさせるガールズグループごとにヒット曲を生み出し、歌手としてよい成績を収めただけでなく、大衆的な認知度も高め、J.Y.Parkは「ガールズグループ・ヒットメーカー」と呼ばれるようになり、JYPエンターテインメントには「ガールズグループの名家」というニックネームが付けられた。よって、NiziUもよい反応を得られるものと期待されている。

相対的に成功が難しいとされているガールズグループを多数成功させてきた一方、ボーイズグループに対する注目度が低いが、各ボーイズグループも韓国国内で厚いファン層を獲得しているのはもちろん、海外でも成長ぶりを見せている。

このように男女ソロアーティストはもちろん、ガールズグループ、ボーイズグループを問わず、すべてヒットさせる能力を見せてきたJ.Y.Parkは、歌手として本業をおろそかにすることなく、「君が住むあの家」「No love, No More」「君だけだ」「Had enough parties」「Who’s your mama?」「イケてるね」など、自分だけの個性、カラーを生かした新曲を発表し続けている。

ハ・ナヨン記者