現代デパート免税店(ソウル市江南区三成洞)の外壁に設置された超大型デジタルサイネージで25日午前、「コロナ19事態拡大を防ぐための社会的義務(DUTY)を尽くしている韓国国民に感謝する」という意味で作られた動画「Thank you for your DUTY」が上映されている様子。長さ30秒のこの動画は、午前6時から午後0時まで、毎時間3-4回ほど上映される。