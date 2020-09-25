記事入力 : 2020/09/25 18:14
【フォト】ファントム・クラシック初日トップタイのユ・ヒョンジュ、会見で明るい笑顔
プロゴルファー8年目のユ・ヒョンジュ（26）が25日、韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアー「ファントム・クラシック」（賞金総額6億ウォン＝約5380万円）初日のトップタイに立ち、記者会見に出席した。
イ・デドク記者
朝鮮日報日本語版
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