韓国の外貨準備高４２０６億ドル　６カ月連続増加

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が７日発表した９月末の外貨準備高は４２０５億５０００万ドル（約４４兆４１４２億円）で、前月末に比べ１５億９０００万ドル増加した。



韓国銀行は増加の要因について、外貨建て外国為替平衡基金債券（外平債：外貨資金の需給調節を目的とした債券）を発行したことや、外貨資産の運用益が発生したためと説明した。

外貨準備高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で為替レートが乱高下した３月には約９０億ドル減少したが、４月から６カ月連続での増加となった。

項目別では、有価証券が３７９０億８０００万ドルで前月末より３７億ドル減った。有価証券が減少したのは今年３月（同１３６億２０００万ドル減）以来。

預金は２９１億５０００万ドルで５３億３０００万ドル増加した。国際通貨基金（ＩＭＦ）特別引き出し権（ＳＤＲ）は２０００万ドル増の３１億８０００万ドル、ＩＭＦリザーブポジションは６０００万ドル減の４３億４０００万ドルだった。金保有は４７億９０００万ドルで、２０１３年２月から変動がない。

韓国の外貨準備高は８月末現在、世界９番目の規模だ。１位は中国（３兆１６４６億ドル）、２位は日本（１兆３９８５億ドル）、３位はスイス（１兆１２５億ドル）だった。