ソウル市竜山区のHAND AND MALT BREW LAB竜山で7日、HAND AND MALTの手作りビール「ユミのウィートエール」発売イベントが開かれ、新製品のPRが行われているところ。HAND AND MALTは、人気ウェブ漫画『ユミの細胞たち』とコラボして缶入り白ビール「ユミのウィートエール」を発売した。