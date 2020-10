【寄稿】バカ！　北朝鮮はあなたのことなんて愛していない

先日、西海(黄海)岸で発生した韓国人漁業指導公務員銃撃殺害事件は我々に衝撃をもたらした。我々はこの事件を通じて、何か新しいことを学ばなければならない。そしなければ被害者とその家族たちに申し訳ない。現政権は北朝鮮との対話と協力を望んでいるが、肝に銘じなければならない教訓がある。北朝鮮に対して幻想を抱いてはいけないということだ。その体制の本性や意図は変わらない。

だからこそ、2004年に出版されてベストセラーになった恋愛指南書『彼はあなたに惚れていない』(原題『he’s just not that into you』、日本語タイトル『恋愛修行-最高のパートナーと結婚するための恋愛心得』)は読むに値する。実は、この本は恋人たちのためのアドバイスだが、この政府にも聞かせてやりたい内容になっている。あなたがある人のことを好きになって、情熱的に電話をかけて、アプリでメッセージを送って、会おうと懇願しても、相手が無関心な場合がある。そんな時は現実を受け入れろというものだ。「しっかりして。彼はあなたに関心がない。時間を無駄にしないで」。現政権の人々に言ってやりたい言葉だ。彼らが北朝鮮と恋に落ちているということはよく知っている。だが、時にはつらい現実に直面しなければならない時があるものだ。

「恋に落ちている」という言葉の意味をもう少しはっきりと確かめてみよう。主体思想派出身である一部の政府の人物が理念的に北朝鮮に夢中になっている、と考える人もいる。社会主義者だとか、親社会主義傾向を持っているとかいうことだ。しかし、このような部類はごく少数だと思う。主体思想派にも分かることは分かっている。彼らが北朝鮮と恋に落ちたのは、ほとんどが理念的というよりも感情・情緒的な根から来ている。