「トランプは韓国バッテリー紛争から手を引け」…LG化学役員が米紙に読者投稿

米経済紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)に最近、「トランプは韓国の紛争から手を引くべきだ((Trump Should Stay Out of Korean Dispute)」と題する読者投稿が掲載されました。投稿は米国でSKイノベーションとバッテリー特許訴訟を展開しているLG化学の役員が書いたものです。

その役員は12日、米国際貿易委員会(ITC)がSKイノベーションに敗訴決定を下した場合でもトランプ大統領は拒否権を行使すべきではないと主張しました。役員は「大統領がITCの決定を覆せば、米国の法律に違反してライバル企業の企業秘密を盗む企業の便宜を図るという悪しき前例を残すものだ。救済してはならない種類の企業だ」などと持論を展開しました。

WSJのコラムニストが書いたコラムに反論する投稿を行った形で、両社の場外での攻防戦が米国にまで拡大した格好です。トランプ大統領の名前にまで言及したLG化学役員の投稿は米大統領選を1週間後に控えたタイミングで掲載されました。

WSJは13日、「ビジネスは選挙のために止まらない(Business Doesn’t Stop for the Election)」と題するコラムで米大統領選を控えて論議を呼んでいるいくつかの企業の事例を取り上げました。LG化学とSKイノベーションのバッテリー特許を巡る訴訟はその一つでした。

