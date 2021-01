【チョソン・ドットコム】ラッパーのアイアン(本名:チョン・ホンチョル、28)が亡くなっているのが発見された。



ラッパーのアイアンは25日午前10時25分、ソウル市中区のマンションの階段で発見された。血を流して倒れていたアイアンを警備員が見つけて病院へ搬送したが、死亡が確認された。



アイアンは2014年に放送されたMnet『SHOW ME THE MONEY3』で準優勝を収め、話題を集めた。だがその後は麻薬・暴力などの罪を犯した。2016年には大麻を吸引した罪で執行猶予2年、17年には交際相手を暴行した罪で懲役8カ月・執行猶予2年、社会奉仕80時間の判決を受けた。さらに20年12月には、自分が音楽を教えていた未成年者に対する暴行の容疑で捜査を受けたこともあった。



