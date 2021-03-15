韓国の２０年海外直接投資５４９億ドル　６年ぶり減少

【世宗聯合ニュース】韓国企画財政部は１５日、昨年の海外直接投資は５４９億１０００万ドル（約６兆円）で前年（６４３億ドル）比１４．６％減少し、２０１４年以来の減少となったと発表した。





減少幅は０２年（マイナス３２．３％）以来、１８年ぶりの大きさだった。

海外直接投資から投資回収金額を引いた純投資額は４０９億６０００万ドルで、前年比１９．６％減少した。

業種別の投資規模をみると、金融・保険業（マイナス３１．３％）と製造業（マイナス３１．２％）の減少幅が大きく、不動産業（マイナス３．８％）も減少した。

一方、情報通信業（２９４．２％増）と電気・ガス供給業（８４．９％増）は大幅に増加した。

国別では米国（マイナス４．２％）、ケイマン諸島（マイナス２２．０％）、中国（マイナス２７．９％）の３大投資先に対する直接投資額がそろって減少した。

ただ、カナダは公共機関の大型投資案件により１４７．４％急増した。

企画財政部は「昨年第１～３四半期の海外直接投資は、新型コロナウイルス流行のあおりで１４年第１～３月期以来初めて３四半期連続で減少を記録した」とした上で、「ただ、第４四半期からは世界的なワクチン普及などにより投資規模が回復する傾向を示した」と説明した。

昨年１０～１２月期の海外直接投資は１７４億４０００万ドルで、前年同期比０．２％増加した。純投資額は前年同期比１９．０％増の１３８億ドルを記録した。