「私にとって台本は聖書」…食べるために始めた演技、73歳でワールドスターになったユン・ヨジョン

「私は彼のにおいをかぎません。私は犬じゃないから(I did not smell him. I’m not a dog)」

韓国人では初めて米アカデミー助演女優賞を受賞したユン・ヨジョン(73)。26日(韓国時間)の授賞式が終わった後も「ユン・ヨジョン語録」は続いた。ユン・ヨジョンは同日、授賞式に続いて行われた米現地メディアとのバックステージ・インタビューや、在ロサンゼルス韓国総領事館の韓国特派員団懇談会まで、休む間もなく強行スケジュールをこなした。遠回しに言わず、鋭い一言で応じるユン・ヨジョンならではの語り口は、アカデミー賞授賞式やハリウッドでも相変わらずだった。

授賞式直後のインタビューでは、外信記者らから突発的な質問が出た。「(助演女優賞のプレゼンターを務めた人気俳優)ブラッド・ピット(57)からどんなにおいがしましたか?」という問いだった。やや意地悪で無礼に聞こえそうな質問だったが、ユン・ヨジョンはすぐに、「私は犬ではありません」と答えて応酬した。さらに、「ブラッド・ピットと映画を撮影する計画があるか」と問われた時も、ユン・ヨジョンは「私の英語と年齢を考えれば、そういうことは決して起こらないでしょう。私は夢を見ません(I do not dream)」と答えた。ブラッド・ピットは、ユン・ヨジョンが助演女優賞を受賞した映画『ミナリ』を製作した映画会社プランBの創設者だ。

