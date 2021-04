「おばあさんじゃなくて女性に見える…ユン・ヨジョンならではの魅力」

昨年のサンダンス映画祭から今年のゴールデングローブ賞まで、『ミナリ』が受賞するたびにユン・ヨジョンも入っている映画関係者のグループチャットはお祝いメッセージでにぎわった。やり取りの中には、「アカデミー賞にも行かなければなりませんね」という言葉も多かった。そんな時、ユン・ヨジョンは英語で冷水を浴びせた。「Don’ t count your chickens before they are hatched(卵がかえる前にひよこを数えるな)」。捕らぬ狸(たぬき)の皮算用という意味だ。

映画『女優たち』『バッカス・レディ』など3つのユン・ヨジョン出演作を手がけたイ・ジェヨン監督は「期待に流さないように、平常心を保とうと努力する俳優」「ユン・ヨジョンさんは『国民の母』などの称号のように、何かの代表性を帯びることひどく嫌うが、韓国映画史上で初めてアカデミー賞の演技賞にノミネートされ、太極マーク(韓国国旗のマーク)を付けることになったのだから、気まずかったことだろう」と語った。そのプレッシャーに耐えて金メダル(助演女優賞)を取ったことになる。

ドラマ『愛は何のために』『ディア・マイ・フレンズ』をはじめ、数々の作品で共演してきたキム・ヘジャは「ヨジョンは何事においてもはっきりしていて、実に賢明だ」「私たちは『私はあなたのことが好き。あなたも私のことが好きなのね』という間柄だが、アカデミー賞だなんてうれしすぎて嫉妬(しっと)してしまう」と言った。ドラマでもバラエティー番組『ユン食堂』でも共演したシン・グは「ユン・ヨジョンさんは瞬発力とさりげない内助があり、演技がすっきりしていて私が尊敬する後輩」「世界のどこにいても光輝く演技者」と評した。

