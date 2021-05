現代美術の巨匠ホックニー、ソウルの夜に「太陽」を浮かべる

夜、ソウルで再び太陽が昇る。

1日、英国出身の世界的な画家デイビッド・ホックニー(83)の日の出を描いた絵の映像が、世界の5都市(ソウル・ロンドン・ニューヨーク・ロサンゼルス・東京)の屋外スクリーンで初公開される。今回初めて紹介される「Remember you cannot look at the sun or death for very long(忘れないで。太陽も死も、ずっと見ていることはできない)」は、ホックニーが最近iPadで制作した2分30秒ほどの動画で、緑の草原のかなたから暗闇を退けつつ太陽が徐々に昇ってくる場面を見せてくれる。感染症の余波による大封鎖から解放されようとしている、世界の希望と意思を暗示する作品だ。記録が破られはしたものの、ホックニーは2018年にオークションで落札価格およそ1018億ウォン(現在のレートで約99億6000万円)に達し、生存している芸術家としては世界で最も作品が高価な人物になったことのある現代美術の巨匠だ。

英国の公共美術プロジェクト「CIRCA」によって進められる今回の企画は、ニューヨークのタイムズスクエア、ロンドンのピカデリーサーカスなど各国を代表する有名な屋外スクリーンで上映される。商業広告を一時取りやめ、芸術を通した癒しの時間を市民に無料で提供するというものだ。ソウルでは5月の1カ月間、三成洞のK-POP広場にある大型スクリーン(縦20×横81メートル)で毎日午後8時21分から上映される。ホックニーは「世界の美しさを見るためには時間が必要」だとし、「大型スクリーンを通して全ての人がそれを経験することを望む」と伝えた。