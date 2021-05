【コラム】「BTSなんて別に…」というあなたへ

「私は、歌はBTS(防弾少年団)よりBIGBANGの方がいいと思う」

「それは君がBIGBANG世代だからだよ」

先日、夜の席で友人と交わした会話だ。MZ世代(1980年代初めから2000年代初めに生まれた世代)の終わりの方の友人は、BTSの「life is dynamite(人生はダイナマイト)」という歌詞より2006年にデビューしたBIGBANGの「I’m so sorry but I love you(ごめん、でも愛してる)/すべてウソさ)」という歌詞の方に親しみが持てる。もっと率直に言えば、筆者が中学生の時に好きだった男性アイドルグループH.O.Tの「ただ君を愛しる/そう言った」という歌詞を聞いた時、体が反応する。

人間の五感の中で最も敏感なのは聴覚だ。米国の神経科学学者セス・ホロヴィッツ博士は著書『音の科学』に「聴覚の方が視覚よりも原始的な感覚だ」と書いた。私たちは嫌なものを見ることよりも、聞きたくない音を聞き続ける時の方がつらい。それだけ耳の方が保守的だということだ。

大衆音楽界では一般的に、学生時代に聞いた音楽の好みが一生続くと考えられている。自分が小さいころの「オッパ(あこがれの男性スター)」は年を取ってディナーショーをしても「オッパ」だ。韓国映画『パラサイト 半地下の家族』が米アカデミー賞で4冠に輝いたと聞けばポン・ジュノ監督が好きでなくても作品を見るが、歌に関しては、いくらBTSの『Dynamite(ダイナマイト)』が米ビルボードで1位になったと聞いても、聞かない人はずっと聞かない。大衆音楽は評論家たちもポップス・カントリー・ヒップホップ・歌謡曲など分野が分かれている。

