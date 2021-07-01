次期韓国大統領選候補の支持率　京畿道知事２７％・前検事総長２１％

【ソウル聯合ニュース】韓国の世論調査会社４社が１日に発表した合同調査結果によると、次期韓国大統領にふさわしい人物を問う調査で、革新系与党「共に民主党」所属で京畿道知事の李在明（イ・ジェミョン）氏が前週と同じ２７％、野党陣営の有力候補と目される前検事総長の尹錫悦（ユン・ソギョル）氏が前週より１ポイント上昇した２１％の支持を得た。



両氏の支持率の差は７ポイントから６ポイントに縮まった。



元首相で共に民主党前代表の李洛淵（イ・ナギョン）氏は９％、中道系野党「国民の党」の安哲秀（アン・チョルス）代表と秋美愛（チュ・ミエ）前法務部長官、保守系最大野党「国民の力」の洪準杓（ホン・ジュンピョ）国会議員がいずれも３％、国民の力の劉承ミン（ユ・スンミン）前議員が２％、丁世均（チョン・セギュン）前首相と黄教安（ファン・ギョアン）元首相、共に民主党の朴用鎮（パク・ヨンジン）議員、革新系野党「正義党」の沈相ジョン（シム・サンジョン）元代表、共に民主党の李光宰（イ・グァンジェ）議員、元喜龍（ウォン・ヒリョン）済州道知事がいずれも１％だった。



調査はエムブレインパブリック、ケイスタットリサーチ、コリアリサーチ、韓国リサーチの４社が６月２８～３０日、全国の１８歳以上の１００７人を対象に実施した。