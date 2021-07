美しい女子プロゴルファー、アン・シネが清純な雰囲気の写真を公開した。

アン・シネは3日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「D-6 till my first tournament in 25 month」という書き込みとともに写真を1枚掲載。

公開された写真を見ると、アン・シネはさわやかで華やかなミントカラーのゴルフウエアを着てポーズを取っている。ポニーテールにしたヘアスタイルがはつらつとした印象で、健康的な魅力が感じられる。

これに先立ち、3日前には2枚のグラビアカットを公開し、話題を呼んだ。白いトップスのウエア姿でおぼろげな眼差しを浮かべ、カメラを見つめている姿に、ファンたちは学生のようだという反応を示した。また、ネイビーカラーのゴルフウエアを着た写真には、堂々としていてクールな姿が収められている。

なお、アン・シネは7月9日から11日にかけて開催される「デボ・ハウスディー・オープン」に出場する予定だ。