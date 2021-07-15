昨年の外国人流出・韓国人流入が過去最多に　コロナ禍で＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国統計庁が１５日発表した「２０２０年国際人口移動統計」によると、昨年の国際移動者（滞在期間が９０日以上の出入国者）は前年比２３万３０００人（１５．９％）減の１２３万４０００人だった。



入国者が６７万３０００人で同７万６０００人（１０．１％）減少し、出国者は５６万人で１５万７０００人（２１．９％）減少した。入国者数から出国者数を差し引いた純流入は１１万４０００人。



外国人は、入国者が同２０万５０００人（４６．８％）減の２３万３０００人、出国者が６万４０００人（１５％）減の３６万２０００人だった。純流出は１２万８０００人で、統計を取り始めた２０００年以降で最多となった。



統計庁の担当者は「新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた査証（ビザ）免除の暫定停止措置により入国が減り、外国人労働者に対する滞在期間延長政策を施行したことで出国も減った」と説明した。政府は昨年４月から韓国人の入国を禁じた９０カ国に対しビザ免除・無査証（ビザなし）入国を制限している。



一方、韓国人は、入国者が４４万人で同１２万９０００人（４１．５％）増加し、出国者数が１９万９０００人で９万３０００人（３１．９％）減少した。純流入は過去最多の２４万１０００人で、１９年の純流入数（１万９０００人）の約１３倍に達した。