韓国株：「半導体の冬到来」モルガン・スタンレーの一言で時価総額100兆ウォン蒸発

「外資系証券会社が出した半導体関連のリポート1枚のせいで韓国の株式時価総額が100兆ウォン(約9兆3000億円)以上蒸発した。いつもそうであるように、恐怖を包まれた個人投資家が投げ売りした株式を安値で買い集めようという狙いだろう。こんな状況で年金や投資ファンドはカカオバンクや(ビデオゲーム開発企業の)クラフトンばかりに買いを入れていて腹が立つ」(投資歴20年の個人投資家Pさん)

韓国半導体大手2社のサムスン電子、SKハイニックスに外国人による売りが集中し、「大韓民国株式会社」が揺らいでいる。外国人の売り攻勢に米国のテーパリング(量的金融緩和の縮小)問題まで重なり、19日の韓国総合株価指数(KOSPI)は4カ月ぶりに3100を割り込んだ。大引けは前日比1.93%安の3097.83で、アジア主要国の株式市場で最も振るわなかった。値がさ株のサムスン電子が1%以上下落し、7万3100ウォンで引けたほか、SKハイニックスも1.4%下落し、10万2500ウォンで取引を終えた。

株価下落のきっかけは今月11日に発表された外資系証券会社モルガン・スタンレーの「メモリー、冬が来つつある(Memory, winter is coming)」と題するリポートだ。同社は「メモリー半導体の供給がピークに達し、需要を上回りつつある」と警告した。

外国人は来年のメモリー需要不振と値下がりを見込み、半導体株を大量に売却している。20日までの外国人による売り越し規模はサムスン電子が6兆3000億ウォン、SKハイニックスは2兆4000億ウォンだった。直近の最高値に比べるとサムスン電子株は18.4%、SKハイニックス株は32%下落した。

汝矣島の市場関係者は、2017年11月のモルガン・スタンレーによる呪いを改めて思い浮かべている。当時は「メモリーよありがとう、ひと休みの時だ(Thanks for the Memory, Time For a Pause)」と題するリポートでサムスン電子の主力事業であるメモリー半導体の市況に否定的な見方を示した。その影響でサムスン電子の株価は翌月5%以上急落し、KOSPIは1カ月で2500以下にまで下げた。

外国人の売り攻勢を防御するのは個人投資家だ。個人投資家は13日にサムスン電子株を過去最大の2兆4000億ウォン相当買い集めるなど9営業日連続で買いに走っている。19日も外国人と機関投資家はサムスン電子株を売ったが、個人投資家は2000億ウォン近く買い越した。

