韓国の外貨準備高４６３１億ドル　２カ月連続で減少

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が５日発表した昨年１２月末の外貨準備高は４６３１億２０００万ドル（約５０兆４６７８億円）で、前月末に比べ７億９０００万ドル減少した。
外貨準備高は昨年１０月末に過去最高の４６９２億１０００万ドルを記録。その後２カ月連続での減少となった。
韓国銀行は、米ドル以外の外貨建て資産のドル換算額は増加したものの、外国為替平衡基金債券（外平債：外貨資金の需給調節を目的とした債券）の元利金の支払いなどで、全体では減少したと説明した。
項目別では国債や社債などの有価証券が４２１６億９０００万ドルで、前月より７億５０００万ドル増加し、国際通貨基金（ＩＭＦ）特別引き出し権（ＳＤＲ）が１５３億７０００万ドルで２０００万ドル増加した。
預金は１６６億３０００万ドルで、１５億６０００万ドル減少した。
ＩＭＦリザーブポジションは前月末と同じ４６億３０００万ドルだった。
金保有は４７億９０００万ドルで、２０１３年２月から変動がない。
韓国の外貨準備高は１１月末現在、世界９番目の規模。１位は中国（３兆２２２４億ドル）、２位は日本（１兆４０５８億ドル）、３位はスイス（１兆８２６億ドル）だった。