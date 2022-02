現代自動車グループ、米JDパワー品質調査で総合1位

米国の市場調査会社「JDパワー」が10日(現地時間)に発表した『2022年自動車耐久品質調査』で、起亜が1位、現代自が3位、ジェネシスが4位を達成した。特に起亜は、JDパワーの耐久品質調査で一般ブランドとしては史上初めて高級ブランドを抑えて1位になった。また、ジェネシスは高級ブランド中でトップだった。米国内における現代自グループの立ち位置は昔とは違う、という評価が出ている。

JDパワーの耐久品質調査は、米国で販売されている32の自動車ブランドの139モデルを対象に、車を購入してから3-4年経過した顧客の満足度を184項目にわたって調べ、100台あたりの不満件数を点数化した。総得点が低いほど品質が優れているという意味で、起亜(145点)、ビュイック(147点)、現代自(148点)、ジェネシス(155点)、トヨタ(158点)、レクサス(159点)の順だった。

おかげで現代自グループは、15のグローバル自動車グループの中で総合1位となった。車種別では現代自のサンタフェ、ソナタ、起亜のソレントがそれぞれ中型SUV(スポーツタイプ多目的車)、中型セダン、中大型SUVのクラスで1位になり、「最優秀品質賞」を授与された。

米FOXニュースは「起亜が新たなキング(Kia is the new king)」と伝え、経済専門誌「フォーブス」は「韓国ブランドが耐久性の信頼度評価を支配し、欧州ブランドは消費者の不満が多かった」と報じた。

