歌手イヒョリの24年間を収めた写真展「Lee Hyori, The Never Known 私たちが知らなかったイ・ヒョリ」が13日、ソウル市江南区の「FIGURE AND GROUND」で開かれている様子。今回の写真展は、イ・ヒョリが長年自分を応援してくれたファンのために用意した展示会だ。