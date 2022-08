英研究所「ウクライナ軍を攻撃するロシア軍の兵器に西側製の部品が大量に使われている」

ロシア軍がウクライナの戦場で使っている最新兵器から、米国産の半導体をはじめとする西側製の部品が山ほど見つかったという。英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)が8日(現地時間)に明らかにした。歴代最高レベルという対ロ制裁措置は形無しで、西側の技術がロシアのウクライナ侵攻にかなり寄与してきたというわけだ。

【動画】ウクライナ軍、米供与のロケット砲でアントニウスキー橋に追加攻撃

RUSIは8日、「シリコンの生命線:ロシアの戦争機械の核心を占める西側製の電子部品」(Silicon Lifeline:Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine)というタイトルの報告書を通して、「ウクライナで回収されたロシアの兵器や軍需品27点の残骸を分析した結果、少なくとも450種類の部品が米国や日本、台湾、ドイツ、韓国など西側諸国のものだと確認された」と明かした。その中でも米国企業の部品が317個で最も多く、欧州連合(EU)加盟国が45個、日本が34個、さらに台湾30個、韓国6個、英国5個などとなっていた。

ロシア軍が偵察用に使っている無人機「オルラン10」の場合、ビデオカメラは日本のソニー、カメラの水平維持装置(ジンバルモーター)は米国ヘキサトロニック(Hextronik)の製品だった。飛行コントロール装置とエンジンにはそれぞれスイスのSTマイクロエレクトロニクス(STMicroelectronics)と日本のSAITO(斎藤製作所)の製品が使われた。無線通信装置には米国アナログデバイス社(Analog Devices)のチップセットと、韓国企業の作った位相同期回路(PLL)用半導体が入っていた。なお、RUSIは韓国企業の名前は公開しなかった。

さらに、中・長距離ミサイルは米国製の最新半導体部品がなければ製造がほぼ不可能と判明した。9M727「イスカンデル」弾道ミサイルの残骸からは、米国テキサス・インスツルメンツ(Texas

Instruments)とAMD、サイプレス・セミコンダクター(Cypress Semiconductor)の部品が出てきた。Kh101「ラドゥーガ」空対地巡航ミサイルでも、米国インテル(Intel)やザイリンクス(Xilinx)の最新半導体が使われていることが確認された。この中には、西側の兵器に幅広く使われているFPGAチップセット(用途に応じて機能を変更できる半導体)が含まれていた。

RUSIは「ロシアの兵器が西側企業の部品に大きく依存しているという事実が確認された」とし、「このちおよそ80個は、数十年にわたって米国の厳格な輸出規制を受けてきた部品」と指摘した。ロシアは、世界各国の大使館を通して運営している「ラインX」という秘密組織によって西側の先端パーツを取り扱ってきたという。RUSIは「これは、西側がきちんとした技術規制に乗り出せばロシアの戦争遂行能力に大きな打撃を与えられることを意味する」とし、「すぐにロシアの『シリコン・ライフライン』を断つべき」と主張した。

一方、ロシア国営の航空会社アエロフロートは、旅客機の整備用部品を別の旅客機から取り外して使う「部品の使い回し」をやっていることが分かった。ロイター通信は「エアバス320・350、ボーイング737など欧州・米国製の旅客機や、西側の部品が多数使われているスホーイ・スーパージェット100のうち、最大15%が部品用に分解された」と推定した。ロシア政府は今年6月、米国・EU製の航空機部品の代理輸入禁止が本格化したことを受け、自国の航空各社に「保有する航空機の一部を解体して部品を調達せよ」と勧告した。

パリ=チョン・チョルファン特派員