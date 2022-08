韓国50－64歳の24％「新IT機器ぜひ購入したい」…20－30代上回る

この3-4年間、MZ世代(1980-2000年代生まれのM世代と1990-2000年代初め生まれのZ世代)の分析に力を入れてきた各企業や広告業界が、今「A世代」に注目し始めた。A世代は資産や所得水準が高いだけでなく、MZ世代に劣らず活動的だからだ。

広告企業TBWAコリアによると、A世代とは経済・教育水準が高い50歳以上のことで、この世代の特性は「Ageless(老けない)」「Accomplished(成し遂げた)」「Autonomous(自主的な)」「Attractive in my own way(自分のやり方のままに魅力的な)」「Alive(生き生きとした)」「Admired(尊敬されている)」「Advanced(成熟していてレベルの高い趣向)」という7つのキーワードで説明できる。自分の年齢を実際よりも若く認識し、自信にあふれ、何かにチャレンジする生活に対して欲求が強い。そして、新しい技術や文化にオープンで、オピニオン・リーダーとして周辺に影響力を及ぼす。また、趣味生活や社会貢献活動にも積極的だ。

A世代の特性は、TBWAと韓国リサーチセンターが昨年末、50-64歳に該当するA世代1752人を対象にしたアンケート調査でも明らかになった。「自分は能力のある人間だ」という回答者が42.3%、「人生の挑戦、新しさ、変化を追い求める」という回答者は53.9%で、同じ質問に対するMZ世代の回答率を上回った。「新しい技術やデジタル製品は迷わず購入する方だ」というA世代の回答率(24.3%)もMZ世代(23.7%)より高かった。アンケートに答えたある50代女性は「キッチンにアイパッド(iPad)を取り付けて、アプリでドラマを見ながら料理や皿洗いをする」「私に合っている技術や必要な技術を自分で見つけて、加入したりインストールしたりする」と語った。

A世代は外見に関する魅力も重視している人が多い。「体重を減らすために努力している方だ」と回答した割合は44.8%で、MZ世代(42%)より多く、「美しくなるためなら整形手術をしてもいい」という回答(50.1%)も半数を超え、MZ世代(50.9%)とほぼ同じだった。

ピョン・ヒウォン記者