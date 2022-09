日本のたこ焼き、台湾のタピオカティー、韓国は？　CNNが選ぶ「アジア最高のストリートフード」

【チョソン・ドットコム】米国CNNテレビが選ぶ「アジア最高のストリートフード」に、韓国人のソウルフードであるトッポッキとキムパプが名を連ねた。

CNNは今月24日(現地時間)、「アジア最高のストリートフード50(50 of the best street foods in Asia)」を選んで発表した。同メディアは、各メニューの紹介に先立って「アジアはストリートフードを通して各様各色の豊かな味を提供している」とし、「アジアで是非食べてみるべき、大人気のストリートフード&ドリンクを選んだ」と説明した。

【グラフィック】外国人に最も好まれている韓国料理2位はキムチ、1位は?

同メディアは、韓国で食べてみるべきストリートフードとしてキムパプとトッポッキを挙げた。キムパプについては「持ち歩きやすいように考案されたものに見える」とし、「日本式の巻き寿司とは違い、ノリがご飯粒を包んでいる」と説明した。続いて「ホウレンソウ、レンコン、卵、キュウリ、プルゴギ、かにかま、たくあん、キムチ、.ゴマなどさまざまな種類の材料が詰まっている」「食べやすく一口サイズに切って販売される」と伝えた。

またCNNは「トックは大きくなくても、韓国では非常に人気ある懐かしの味」だとし、「その理由は容易に分かる」と、トッポッキを紹介した。続いて「トッポッキと言う名前は、文字通り『トックを混ぜて炒める(ボギ)』という意味だが、信じられないほど多様」「最も有名な調理法は、辛いコチュジャンとオムク(魚肉の練り物)の組み合わせだが、カンジャン(韓国醤油)で作ったソースを入れて楽しむこともできる」「チーズやさまざまなヤンニョムを入れて作ることができ、大きな鍋に入れて煮ながらでも食べることができる」と伝えた。

このほかにもCNNは、台湾のタピオカティー、ベトナムのバイン・ミー、フォー、シンガポールのチリクラブ、カヤ・トースト、日本のたこ焼き、ソフトクリーム、焼き鳥、中国の小籠包などを紹介した。