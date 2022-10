2030釜山ワールドエキスポ(万博)誘致祈願BTSコンサート「Yet to Come in BUSAN」が開かれた15日、釜山市東区の釜山港国際旅客ターミナル野外駐車場に「ライブプレー」会場が用意され、訪れたおよそ1万人の「ARMY」がコンサートの生中継を楽しんだ。