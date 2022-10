BTSとBLACKPINKの週末コンサート…世界229カ国で4900万人が楽しんだ

韓国で5万人、全世界で4900万人が先週末、ボーイズグループBTS(防弾少年団)のコンサートを楽しんだ。15日に釜山asiadメインスタジアムで行われた「2030釜山世界博覧会(エキスポ)招致祈願コンサート『Yet To Come in BUSAN(イェット・トゥー・カム・イン釜山)』」を直接見た観客と、BTS所属事務所HYBE(ハイブ)のインターネット・プラット・フォーム「Weverse(ウィーバース)」を通じて視聴した観客の数だ。

また、ガールズグループBLACKPINK(ブラックピンク)は全世界150万人を目標とするワールドツアーを15日と16日のソウルオリンピック公園KSPO DOME(ソウルオリンピック体操競技場)公演でスタートさせた。両日とも1万人ずつ集まり、2ndフルアルバム『BORN PINK(ボーン・ピンク)』収録曲のステージパフォーマンスを披露した。BLACKPINKはこのアルバムで先月、K-POPのガールズグループとしては初めて米国の音楽チャート「Billboard(ビルボード)200」で1位になった。世界最高のボーイズグループとガールズグループが同時出撃した「K-POPの週末」だった。

BTSのコンサートは今年6月のグループ活動一時中止宣言以来、8カ月ぶりに行われた完全体による対面コンサートで、最年長メンバーJIN(ジン)=本名:キム・ソクジン、1992年生まれ=の12月入隊を前に行われた無料コンサートとしても話題を集めた。先月、チケット予約サイトに先着順募集が告げられると、全世界のARMY(アーミー=BTSのファン)だけでなく一般の観客も殺到し、アクセス待ちの人数だけも10万人を超える「チケット争奪戦」が繰り広げられた。チケットを手にした「勝利者」は約5万人だけだったが、この日、コンサート会場の外には「音漏れでもいいから聞ききたい」と数千人が集まった。釜山国際旅客ターミナルの駐車場と海雲台特設ステージでも観客約1万2000人が大型スクリーンでコンサート中継を楽しんだ。また同日、HYBEはWeverseを通じて世界229カ国・地域の視聴数が4907万件を記録したと明らかにした。

ユン・スジョン記者