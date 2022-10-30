記事入力 : 2022/10/30 11:18

梨泰院圧死事故：現場訪れた尹錫悦大統領／ソウル

梨泰院圧死事故：現場訪れた尹錫悦大統領／ソウル

　【NEWSIS】30日午前、ソウル市竜山区の繁華街・梨泰院（イテウォン）で発生した圧死事故の現場を視察する尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領。

NEWSIS／朝鮮日報日本語版
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