「ホークアイ」ジェレミー・レナー、除雪機事故で入院中の写真初公開…「今、私はメチャクチャ…皆さんに感謝」

【Pickcon】除雪中に大事故に遭った俳優ジェレミー・レナーが事故後の姿を初めて公開した。

ジェレミー・レナーは4日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「Thank you all for your kind words. Im too messed up now to type. But I send love to you all.(皆さん方の思いやりのある言葉に感謝します。私はまだ文字を打つにはメチャクチャです〈あるいは混乱しています〉。それでも皆さんに愛を送ります)」という感謝のメッセージと共に写真を1枚アップした。

写真のジェレミー・レナーは入院着を着ている。顔には大きなあざや傷があり、ひどい事故だったことを思わせる。ジェレミー・レナーの関係者は、彼が米ネバダ州の自宅近くで除雪中に事故に遭い、病院に搬送されたことを明らかにした。米CNN放送はこれに関して、「ジェレミー・レナーは除雪装置にひかれて重傷を負い、2回の手術を受けた後、現在は入院して治療しているところだ」と報道した。

ジェレミー・レナーは映画『アベンジャーズ』シリーズのメーンキャスト「ホークアイ」などを演じており、韓国でも人気が高い。