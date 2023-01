【NEWSIS】プロジェクトユニット「GOT the beat」が自分たちだけのアイデンティティを刻印する。

所属事務所SMエンターテインメントが4日発表したところによると、同日午前0時にメンバーのテヨンとカリナが新しいコンセプトに変身した先行イメージがソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通じて公開されたという。

GOT the beatの1stミニアルバム「Stamp On It」は16日午後6時に音源サイトで公開される予定で、同名のリード曲をはじめ全6曲が収録されている。

中でもリード曲「Stamp On It」は、グルービーなピアノとパンチ力ある808ベースのビートが印象的なR&Bヒップホップ基盤のダンスナンバーで、歌詞には非常に厳しいステージ争いの中、最高の座に登りつめるためのサバイバルに関するストーリーが込められている。

SMエンターテインメントは「今回の曲は、エネルギーあふれるボーカルと堂々とした態度、強烈なパフォーマンスが調和をなし、『GOT the beat』ならではの魅力を感じられるだろう」とコメントしている。