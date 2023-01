BTS、米iHeartRadio Music Awardで6年連続ノミネート

【Pickcon】防弾少年団が、米国の2023アイハートラジオ・ミュージック・アワード(iHeartRadio Music Award 2023)で6年連続ノミネートされた。

11日(現地時間)に同アワードが発表した今年の受賞候補リストによると、防弾少年団は昨年6月にリリースしたアンソロジーアルバム『Proof』のリード曲「Yet To Come」で「Best Music Video」部門の候補に挙がり、「Best Fan Army」と共に2部門にノミネートされた。2018年に同アワードで初受賞した防弾少年団は、今年まで6年連続で受賞候補に名前が挙がっている。

また、防弾少年団メンバーのJUNG-KOOKも、米国のシンガーソングライターでプロデューサーのチャーリー・プ―スとのコラボ曲「Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)」で「Best Music Video」部門の受賞候補に挙がった。

アイハートラジオ・ミュージック・アワードは、米国のネットラジオ局iHeartRadioが2014年から主催している音楽授賞式で、今年は3月27日に米国ロサンゼルスで開催される予定だ。

ハ・ナヨン記者