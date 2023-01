【Pickcon】男性アイドルグループBTS(防弾少年団)のメンバー、JIMIN(ジミン)がディオールのグローバル・アンバサダーに起用された。

フランスのラグジュアリー・ブランド、ディオール(Dior)では16日、「新たなグローバル・アンバサダーにBTSのJIMINを起用した(The House is thrilled to announce @J.M from #BTS as new Dior global ambassador)」と明らかにし、ディオールのアイテムを身につけたJIMINの写真を公開した。

公開された写真のJIMINはディオールのアイテムをJIMINならではの着こなしで披露、そのビジュアルに癒される。JIMINは以前、BTS完全体でルイ・ヴィトンのアンバサダーを務めたのに続き、個人としても有名ブランドを代表する顔に起用されたことで、グローバルな影響力を証明した。

JIMINは2月中にソロデビューすることを予告している。これについて所属事務所BIGHIT MUSIC(ビッグヒット・ミュージック)側は「日程が確定し次第、発表する」とコメントしている。